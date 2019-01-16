После эксперимента на «Чанъэ-4» все живые организмы погибнут в течение лунной ночи
Подошёл к концу биологический эксперимент, проводимый на обратной стороне Луне, в ходе которого на китайской космической станции «Чанъэ-4» смогло прорости семя хлопчатника. На протяжении лунной ночи погибнут абсолютно все живые организмы, которые находились в герметичном контейнере.
Данный биологический эксперимент имеет целью обеспечение замкнутой модельной биосферы под влиянием гравитации Луны, повышенной радиационной нагрузки, температурных перепадов, другой освещенности. В рамках посадочной платформы «Чанъэ-4» установили герметичный алюминиевый контейнер, в котором находились семена таких растений, как хлопчатник, картофель, рапс, резуховидка Таля, а также дрожжи и яйца плодовой мухи. Внутрь данного специального контейнера свет поступал с помощью световодов. В нём находился запас воды, почва, воздух, система теплового контроля, две микрокамеры. Эксперимент начали 3 января. В итоге прорости смогло только семя хлопчатника, став первым растением на земном естественном спутнике.
Станция вошла 13 января в режим сна на период лунной ночи. При этом отключились все работавшие системы эксперимента. Живые организмы, находящиеся в контейнере, погибнут вследствие очень низких температур лунной ночи. Они будут подвержены постепенному разложению в контейнере, не влияя на окружающую среду. Исследователи надеются, что данный эксперимент поможет получить знания для строительства долгосрочной обитаемой станции на Луне.
Данный биологический эксперимент имеет целью обеспечение замкнутой модельной биосферы под влиянием гравитации Луны, повышенной радиационной нагрузки, температурных перепадов, другой освещенности. В рамках посадочной платформы «Чанъэ-4» установили герметичный алюминиевый контейнер, в котором находились семена таких растений, как хлопчатник, картофель, рапс, резуховидка Таля, а также дрожжи и яйца плодовой мухи. Внутрь данного специального контейнера свет поступал с помощью световодов. В нём находился запас воды, почва, воздух, система теплового контроля, две микрокамеры. Эксперимент начали 3 января. В итоге прорости смогло только семя хлопчатника, став первым растением на земном естественном спутнике.
Станция вошла 13 января в режим сна на период лунной ночи. При этом отключились все работавшие системы эксперимента. Живые организмы, находящиеся в контейнере, погибнут вследствие очень низких температур лунной ночи. Они будут подвержены постепенному разложению в контейнере, не влияя на окружающую среду. Исследователи надеются, что данный эксперимент поможет получить знания для строительства долгосрочной обитаемой станции на Луне.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:52