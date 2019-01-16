После эксперимента на «Чанъэ-4» все живые организмы погибнут в течение лунной ночи





Данный биологический эксперимент имеет целью обеспечение замкнутой модельной биосферы под влиянием гравитации Луны, повышенной радиационной нагрузки, температурных перепадов, другой освещенности. В рамках посадочной платформы «Чанъэ-4» установили герметичный алюминиевый контейнер, в котором находились семена таких растений, как хлопчатник, картофель, рапс, резуховидка Таля, а также дрожжи и яйца плодовой мухи. Внутрь данного специального контейнера свет поступал с помощью световодов. В нём находился запас воды, почва, воздух, система теплового контроля, две микрокамеры. Эксперимент начали 3 января. В итоге прорости смогло только семя хлопчатника, став первым растением на земном естественном спутнике.Станция вошла 13 января в режим сна на период лунной ночи. При этом отключились все работавшие системы эксперимента. Живые организмы, находящиеся в контейнере, погибнут вследствие очень низких температур лунной ночи. Они будут подвержены постепенному разложению в контейнере, не влияя на окружающую среду. Исследователи надеются, что данный эксперимент поможет получить знания для строительства долгосрочной обитаемой станции на Луне.