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После эксперимента на «Чанъэ-4» все живые организмы погибнут в течение лунной ночи

Подошёл к концу биологический эксперимент, проводимый на обратной стороне Луне, в ходе которого на китайской космической станции «Чанъэ-4» смогло прорости семя хлопчатника. На протяжении лунной ночи погибнут абсолютно все живые организмы, которые находились в герметичном контейнере.

После эксперимента на «Чанъэ-4» все живые организмы погибнут в течение лунной ночи

Данный биологический эксперимент имеет целью обеспечение замкнутой модельной биосферы под влиянием гравитации Луны, повышенной радиационной нагрузки, температурных перепадов, другой освещенности. В рамках посадочной платформы «Чанъэ-4» установили герметичный алюминиевый контейнер, в котором находились семена таких растений, как хлопчатник, картофель, рапс, резуховидка Таля, а также дрожжи и яйца плодовой мухи. Внутрь данного специального контейнера свет поступал с помощью световодов. В нём находился запас воды, почва, воздух, система теплового контроля, две микрокамеры. Эксперимент начали 3 января. В итоге прорости смогло только семя хлопчатника, став первым растением на земном естественном спутнике.

Станция вошла 13 января в режим сна на период лунной ночи. При этом отключились все работавшие системы эксперимента. Живые организмы, находящиеся в контейнере, погибнут вследствие очень низких температур лунной ночи. Они будут подвержены постепенному разложению в контейнере, не влияя на окружающую среду. Исследователи надеются, что данный эксперимент поможет получить знания для строительства долгосрочной обитаемой станции на Луне.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:52

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