В Санкт-Петербурге для борьбы с ДТП над дорогами повесили лики святых





Снять в аренду билборды до конца месяца решили в компании “Мир света”, о чем рассказал ее владелец Валерий Гусев. На щитах теперь изображены лица некоторых известных святых, а также обращения к ним с просьбой о молитве за участников дорожного движения. Инициативу ее авторы назвали социальным проектом, ориентирован который на то, чтобы таким образом сократить на дорогах Петербурга количество аварий. Гусев напомнил, что аналогичного содержания щиты в 2017 устанавливали в Тверской области, и в итоге это “дало эффект”.Впрочем, в администрации региона заявили, что число ДТП удалось сократить посредством ремонта местных дорог, закупки новой спасательной техники и установки новых систем фиксации нарушений. Эксперты подсчитали, что размещение билбордов в Северной столице могло обойтись инициаторам примерно в 2 млн рублей.