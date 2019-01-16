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В Санкт-Петербурге для борьбы с ДТП над дорогами повесили лики святых

В Санкт-Петербурге над дорогами повесили лики святых, чтобы таким образом бороться с ДТП. Всего по территории города установлено порядка 60 соответствующих щитов.
В Санкт-Петербурге для борьбы с ДТП над дорогами повесили лики святых

Снять в аренду билборды до конца месяца решили в компании “Мир света”, о чем рассказал ее владелец Валерий Гусев. На щитах теперь изображены лица некоторых известных святых, а также обращения к ним с просьбой о молитве за участников дорожного движения. Инициативу ее авторы назвали социальным проектом, ориентирован который на то, чтобы таким образом сократить на дорогах Петербурга количество аварий. Гусев напомнил, что аналогичного содержания щиты в 2017 устанавливали в Тверской области, и в итоге это “дало эффект”.

Впрочем, в администрации региона заявили, что число ДТП удалось сократить посредством ремонта местных дорог, закупки новой спасательной техники и установки новых систем фиксации нарушений. Эксперты подсчитали, что размещение билбордов в Северной столице могло обойтись инициаторам примерно в 2 млн рублей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:49

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