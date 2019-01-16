Солистка группы «Краски» Ольга Гусева пострадала после косметологической процедуры





Итог косметической процедуры получился неудачным. Вместо красивой подтянутой кожи у исполнительницы появилась сыпь. Вокалистка коллектива «Краски» также жаловалась, что отек, возникший на ее лице, не проходит на протяжении длительного времени. Знаменитость отметила, что ей вкалывали отечественный препарат. Артистка подчеркнула, что если бы ее предупредили об аллергической реакции, то она не дала бы согласия на эту процедуру. Певица рассказала, что до этого она сотрудничала с врачом в Санкт-Петербурге, однако на этот раз их график не совпал. Звезде пришлось воспользоваться услугами менее квалифицированных специалистов, в результате она с отечным лицом выступала на концерте.Стоит отметить, что коллектив "Краски" стал популярным после исполнения хита под названием "Старший брат". У солисток группы даже появились двойники.