Сергей Лазарев может представить Россию на “Евровидении-2019”





По данным “Комсомольской правды”, одним из ведущих претендентов на поездку в Тель-Авив для участия в “Евровидении” оказался Сергей Лазарев. При этом пока выбор не сделан окончательно, ведутся активные обсуждения, а объявят представителя России официально уже 1 февраля в рамках передачи “Прямой эфир”. СМИ отмечают, что зрителей такое решение может удивить, ведь в 2016 году артист уже участвовал в конкурсе. Однако в этом году ему могут выбрать более спокойную композицию, больше напоминающую балладу, а помогать певцу снова будет Филипп Киркоров.Таким образом в России хотят показать, что жюри ошиблось, занизив оценки Лазареву в 2016, и на самом деле “Евровидение” не имеет отношения к политике. В пример приводится Дима Билан, который сперва проиграл конкурс, а в 2008 году поехал туда снова и смог завоевать первенство, благодаря чему год спустя престижный конкурс благополучно состоялся в Москве.