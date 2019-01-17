Учёные назвали продукт, способный замедлить старение организма





В ходе изучения антиоксидантов, содержащихся в белых грибах, американские учёные отметили влияние некоторых из них на процессы старения человеческого организма. Так, эрготионеин и глутатион, которые не вырабатываются у человека, способствуют регенерации и поддержанию тонуса.Кроме этого, в белых грибах содержится элемент селен и витамин D, имеющие влияние на состояние кожи и окислительные процессы в клетках организма. При этом учёные отмечают, некоторые фрукты и овощи также содержат указанные элементы и антиоксиданты, однако их концентрация в разы ниже, нежели в грибах. Такое высокое содержание полезных веществ, попадающих в организм человека, даёт защиту от онкологических и сердечных заболеваний, а также уменьшает риск развития деменции.Недавно экспертами был проведён анализ ежедневного рациона питания пожилых людей в Сингапуре и Японии, показавший, у любителей белых грибов был снижен риск развития болезни Альцгеймера. Это происходит из-за «помощи» антиоксидантов в регулировании уровня кислорода в клетках и снижении риска их повреждения. Известно, процесс старения происходит именно в вследствие окисления частиц в клетках. Поэтому, учёные утверждают, полезные вещества белого гриба, влияют на продление молодости организма.