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Учёные назвали продукт, способный замедлить старение организма

Американские учёные из Университета Пенсильвании в ходе исследований выявили, белый гриб имеет антиоксиданты, способные замедлить старение организма. Кроме того, этот гриб содержит вещества полезные для иммунной системы, кожи и клеток.

Учёные назвали продукт, способный замедлить старение организма

В ходе изучения антиоксидантов, содержащихся в белых грибах, американские учёные отметили влияние некоторых из них на процессы старения человеческого организма. Так, эрготионеин и глутатион, которые не вырабатываются у человека, способствуют регенерации и поддержанию тонуса.

Кроме этого, в белых грибах содержится элемент селен и витамин D, имеющие влияние на состояние кожи и окислительные процессы в клетках организма. При этом учёные отмечают, некоторые фрукты и овощи также содержат указанные элементы и антиоксиданты, однако их концентрация в разы ниже, нежели в грибах. Такое высокое содержание полезных веществ, попадающих в организм человека, даёт защиту от онкологических и сердечных заболеваний, а также уменьшает риск развития деменции.

Учёные назвали продукт, способный замедлить старение организма

Недавно экспертами был проведён анализ ежедневного рациона питания пожилых людей в Сингапуре и Японии, показавший, у любителей белых грибов был снижен риск развития болезни Альцгеймера. Это происходит из-за «помощи» антиоксидантов в регулировании уровня кислорода в клетках и снижении риска их повреждения. Известно, процесс старения происходит именно в вследствие окисления частиц в клетках. Поэтому, учёные утверждают, полезные вещества белого гриба, влияют на продление молодости организма.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:15

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