РЕН ТВ запускает собственный НИИ о необычных и загадочных местах планеты





По утверждениям travel-блогера, “НИИ РЕН ТВ” разительно отличается от того, что ему когда-либо приходилось совершать. Проект больше напомнит публике “остросюжетный блокбастер”, который вынудит зрителей “сидеть с открытым ртом”. Цель передачи в том, чтобы показать общественности наиболее интересные, атмосферные и даже загадочные места на Земле. Своей задачей Сергей Доля считает погружение людей в эмоциональное участие, продемонстрировав все, что оказалось вне пределов рационального объяснения.Официальная премьера “НИИ РЕН ТВ” намечена на 28 января. Ради съемок ведущем приходилось неоднократно рисковать собственной жизнью. Выходить передача будет на канале с понедельника по четверг в 14:00.