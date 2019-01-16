АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В японском робот-отеле Hen-na Hotel уволены более половины сотрудников-роботов
EUR 76.95 USD 67.08
Курс валют на 16.01.2019

В Meizu подтвердили скорый выпуск прошивки Flyme 8

Руководитель бренда Meizu сообщил, что последняя версия прошивки Flyme на базе ОС Android, будет выпущена уже вскоре. Вполне возможно, что её дебют совпадёт с первым показом смартфонов Meizu 16s и 16s Plus.
В Meizu подтвердили скорый выпуск прошивки Flyme 8

Конкретный срок выхода Flyme 8 пока не известен, также Хуан Чжан не стал рассказывать о подробностях нововведений программного обеспечения, однако инсайдеры заявляют, что она появится в двух новых флагманских смартфонах компании под названием Meizu 16s и 16s Plus.

Среди возможных решений эксперты называют обновленный пользовательский интерфейс, изменениям также подвергнутся иконки и темы, будет повышено время автономной работы и введены возможности, разработанные с помощью системы ИИ.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Продажи Lada в Европе упали
Певица Жасмин призналась, что запрещает
MINI выпустила специальные автомобили
Археологи представили новую теорию
После эксперимента на «Чанъэ-4» все
В России можно будет обменять любые
В Санкт-Петербурге для борьбы с ДТП над
Солистка группы «Краски» Ольга Гусева
Сергей Лазарев может представить Россию
Motorola возродит RAZR в виде складного
McLaren рассекретил спорткар 600LT
Учёные «водные» луны Солнечной системы
РЕН ТВ запускает собственный НИИ о
В Meizu подтвердили скорый выпуск
Настя Рыбка рассказала о своих планах
Роза Сябитова в свадебном платье
Учёные из США раскрыли причину
Tesla выпустила Wall Connector NEMA
Создатель "Криминального чтива" Квентин
Россиянин не смог нагреть воду в
Сын режиссёра "Охотников за
Королева красоты из Волгограда
Мария Шукшина рассказала, что её дочери
Шрифт Calibri помог выявить поддельные
CERN опубликовал доклад о
Google превратил детские сады в Москве
Ведущая программы "Орёл и решка" Настя
В Хакасии уволили чиновницу,
Asus расширил геймерскую линейку
Алла Пугачёва пришла на богослужение в
Просмотреть все новости