В Meizu подтвердили скорый выпуск прошивки Flyme 8





Конкретный срок выхода Flyme 8 пока не известен, также Хуан Чжан не стал рассказывать о подробностях нововведений программного обеспечения, однако инсайдеры заявляют, что она появится в двух новых флагманских смартфонах компании под названием Meizu 16s и 16s Plus.Среди возможных решений эксперты называют обновленный пользовательский интерфейс, изменениям также подвергнутся иконки и темы, будет повышено время автономной работы и введены возможности, разработанные с помощью системы ИИ.