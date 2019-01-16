В Meizu подтвердили скорый выпуск прошивки Flyme 8
Руководитель бренда Meizu сообщил, что последняя версия прошивки Flyme на базе ОС Android, будет выпущена уже вскоре. Вполне возможно, что её дебют совпадёт с первым показом смартфонов Meizu 16s и 16s Plus.
Конкретный срок выхода Flyme 8 пока не известен, также Хуан Чжан не стал рассказывать о подробностях нововведений программного обеспечения, однако инсайдеры заявляют, что она появится в двух новых флагманских смартфонах компании под названием Meizu 16s и 16s Plus.
Среди возможных решений эксперты называют обновленный пользовательский интерфейс, изменениям также подвергнутся иконки и темы, будет повышено время автономной работы и введены возможности, разработанные с помощью системы ИИ.
Конкретный срок выхода Flyme 8 пока не известен, также Хуан Чжан не стал рассказывать о подробностях нововведений программного обеспечения, однако инсайдеры заявляют, что она появится в двух новых флагманских смартфонах компании под названием Meizu 16s и 16s Plus.
Среди возможных решений эксперты называют обновленный пользовательский интерфейс, изменениям также подвергнутся иконки и темы, будет повышено время автономной работы и введены возможности, разработанные с помощью системы ИИ.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:26