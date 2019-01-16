Роза Сябитова в свадебном платье насмешила подписчиков в Instagram

В своем профиле Роза Сябитова решила показать фото в платье со своей второй свадьбы, отметив, что тогда послушала Ларису Гузееву и решила надеть именно наряд невесты, так как первый раз замуж выходила в костюме. Однако о таком выборе звезда сейчас жалеет, ведь платье с фатой предназначались исключительно невинным девушкам. Теледива уверена, что именно из-за ее недоверия приметам брак распался, и за крахом второго союза телеведущей наблюдала вся страна.В комментариях фолловеры Розы Сябитовой тоже раскритиковали свадебный выбор кумира. По мнению значительной части аудитории, такой образ знаменитости совершенно не подходит, особенно фата, и не следовало придерживаться совета Ларисы Гузеевой. Кто-то откровенно назвал одежду теледивы на бракосочетании “нелепой”.