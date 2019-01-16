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Россиянин не смог нагреть воду в бойлере из-за блокировки Telegram

Россиянин пожаловался, что не смог нагреть воду в бойлере по причине блокировки мессенджера Telegram. Свою жалобу пользователь из России оставил на форуме Pikabu.
Россиянин не смог нагреть воду в бойлере из-за блокировки Telegram

По словам мужчины, он является владельцем бойлера производства Ariston. По мнению россиянина, его техника перестала полноценно функционировать по причине блокировки серверов фирмы со стороны Роскомнадзора. Хотя в инструкции и указана возможность управления аппаратом посредством Wi-Fi, он этого сделать не может. Сперва к Интернету устройство присоединяется, но при попытке загрузить страницу всплывает ошибка, где указано, что девайс находится вне сети.

Спустя время оставившему жалобу в “Яндекс. Отзывы” мужчине ответили сотрудники компании Ariston. Они назвали причиной проблем с подключением блокировку серверов Amazon, через которые фирма ведет работу. Также уточняется, что ситуация спровоцирована блокировкой РКН IP-адресов мессенджера Telegram.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:03

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