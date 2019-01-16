Россиянин не смог нагреть воду в бойлере из-за блокировки Telegram
Россиянин пожаловался, что не смог нагреть воду в бойлере по причине блокировки мессенджера Telegram. Свою жалобу пользователь из России оставил на форуме Pikabu.
По словам мужчины, он является владельцем бойлера производства Ariston. По мнению россиянина, его техника перестала полноценно функционировать по причине блокировки серверов фирмы со стороны Роскомнадзора. Хотя в инструкции и указана возможность управления аппаратом посредством Wi-Fi, он этого сделать не может. Сперва к Интернету устройство присоединяется, но при попытке загрузить страницу всплывает ошибка, где указано, что девайс находится вне сети.
Спустя время оставившему жалобу в “Яндекс. Отзывы” мужчине ответили сотрудники компании Ariston. Они назвали причиной проблем с подключением блокировку серверов Amazon, через которые фирма ведет работу. Также уточняется, что ситуация спровоцирована блокировкой РКН IP-адресов мессенджера Telegram.
По словам мужчины, он является владельцем бойлера производства Ariston. По мнению россиянина, его техника перестала полноценно функционировать по причине блокировки серверов фирмы со стороны Роскомнадзора. Хотя в инструкции и указана возможность управления аппаратом посредством Wi-Fi, он этого сделать не может. Сперва к Интернету устройство присоединяется, но при попытке загрузить страницу всплывает ошибка, где указано, что девайс находится вне сети.
Спустя время оставившему жалобу в “Яндекс. Отзывы” мужчине ответили сотрудники компании Ariston. Они назвали причиной проблем с подключением блокировку серверов Amazon, через которые фирма ведет работу. Также уточняется, что ситуация спровоцирована блокировкой РКН IP-адресов мессенджера Telegram.
Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:03