Россиянин не смог нагреть воду в бойлере из-за блокировки Telegram





По словам мужчины, он является владельцем бойлера производства Ariston. По мнению россиянина, его техника перестала полноценно функционировать по причине блокировки серверов фирмы со стороны Роскомнадзора. Хотя в инструкции и указана возможность управления аппаратом посредством Wi-Fi, он этого сделать не может. Сперва к Интернету устройство присоединяется, но при попытке загрузить страницу всплывает ошибка, где указано, что девайс находится вне сети.Спустя время оставившему жалобу в “Яндекс. Отзывы” мужчине ответили сотрудники компании Ariston. Они назвали причиной проблем с подключением блокировку серверов Amazon, через которые фирма ведет работу. Также уточняется, что ситуация спровоцирована блокировкой РКН IP-адресов мессенджера Telegram.