В России можно будет обменять любые часы по акции на Galaxy Watch





Согласно заявлению руководства компании, в случае осуществления замены пользователю будет предложена хорошая скидка. Компания Samsung объявила об этой акции 15 января. Желающие получить такую скидку на современные часы должны будут сотрудникам специализированного магазина бренда предоставить свои «подержанные» часы любого типа. Каждый желающий может приобрести желаемый продукт по этой акции до третьего февраля. Скидка на предлагаемую модель компании обладает фиксированным размером: для версий на 42 мм – 3 000 руб., для версий на 46 мм – 5 000 руб. Покупатели Galaxy Watch товар могут приобрести в российских фирменных магазинах «Ион», «М.Видео», «Связной», «Евросеть», Samsung.Чтобы принять участие в программе, подержанные наручные часы должны обладать классическим дизайном. По мнению организаторов, акция будет популярна среди поклонников устройств фирмы Samsung.