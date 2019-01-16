Настя Рыбка рассказала о своих планах после выхода из тюрьмы
Настя Рыбка, настоящее имя которой Анастасия Вашукевич, в интервью рассказала по поводу своих планов после освобождения из таиландской тюрьмы, в которой она отсидела практически год. По ее словам, она хочет начать карьеру на ТВ.
Рыбка отметила, что раньше у нее было много попыток достичь успеха в индустрии телешоу. Она заявила, что хочет работать в этом же направлении, однако на более высоком уровне. Стоит напомнить, что в Паттайе в феврале прошедшего года на «секс-тренинге», который проводился в городской гостинице, Настя Рыбка вместе с другими российскими и белорусскими гражданами была задержана местной полицией. Правоохранительные органы выдвинули им обвинения в нелегальном въезде и пребывании в Таиланде. Также молодых людей обвинили в работе без разрешения.
Ранее появилась информация, что Настю Рыбку и других участников «секс-тренинга», депортируют на родину 17 января. В данное время молодых людей проверяют по дактилоскопическим, а также другим полицейским учетам. После окончания данной процедуры, родственникам будет разрешено купить для депортируемых авиабилеты домой.
Рыбка отметила, что раньше у нее было много попыток достичь успеха в индустрии телешоу. Она заявила, что хочет работать в этом же направлении, однако на более высоком уровне. Стоит напомнить, что в Паттайе в феврале прошедшего года на «секс-тренинге», который проводился в городской гостинице, Настя Рыбка вместе с другими российскими и белорусскими гражданами была задержана местной полицией. Правоохранительные органы выдвинули им обвинения в нелегальном въезде и пребывании в Таиланде. Также молодых людей обвинили в работе без разрешения.
Ранее появилась информация, что Настю Рыбку и других участников «секс-тренинга», депортируют на родину 17 января. В данное время молодых людей проверяют по дактилоскопическим, а также другим полицейским учетам. После окончания данной процедуры, родственникам будет разрешено купить для депортируемых авиабилеты домой.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:20