Учёные из США раскрыли причину исчезновения мегалодона





Мегалодон считался самым крупным хищником планеты и, по словам учёных, обитал на Земле более 20 миллионов лет. Но около 2,5 млн. лет назад они исчезли из морей и океанов, и до сих пор причина их вымирания была загадкой.Эксперты из Канзасского университета в ходе исследования влияния взрыва сверхновой на земную фауну выяснили, вследствие этого космического процесса планета подверглась облучению, её атмосфера была заполнена мюонами (космические лучи с высокой энергетикой). Именно это и стало причиной мутации и даже исчезновения многих видов рыб, птиц и животных.По словам специалистов, животные, имевшие не очень крупные размеры, болели раком в 50% случаев, но с увеличением массы и объёмов повышался и риск болезни. Поэтому, скорее всего, мегалодон стал «заложником» свои габаритов, получив смертельную дозу облучения.Существует и другая версия, которая утверждает, что гигантская акула исчезла из-за высоких показателей температуры тела. Якобы у мегалодона не было способности регулировать кровоснабжение, и он не мог беречь тепло, находясь в холодной воде. При снижении температуры вод мирового океана он не смог адаптироваться и вследствие этого исчез с планеты.