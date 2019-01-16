Создатель "Криминального чтива" Квентин Тарантино стал кинокритиком
Создатель "Криминального чтива" стал кинокритиком после написания рецензии на низкобюджетную картину под названием "Лорды из Фэтбуша". Отзыв о фильме 1974 года с Сильвестром Сталлоне Квентин Тарантино оставил на сайте собственного кинотеатра New Beverly Cinema.
Голливудский сценарист, режиссер, кинооператор и с недавних пор кинокритик Квентин Тарантино оценил качество и актерский состав ленты "Лорды из Фэтбуша", рассказывающей о непростой судьбе послевоенной молодежи.
Несмотря на малоизвестность созданной Мартином Дэвидсоном и Стивеном Вероном работы, знаменитость считает, что проект с участием легендарных Сильвестра Сталлоне и Ричарда Гира заслуживает оценки "очень хорошо".
По мнению создателя фильмов "Убить Билла" и "Джанго освобожденный", картина 1974 года - хорошее воспоминание о старой эпохе в киноиндустрии. Здесь представитель постмодернизма в кинематографе также впервые услышал, как звучит голос Сильвестра Сталлоне.
Голливудский сценарист, режиссер, кинооператор и с недавних пор кинокритик Квентин Тарантино оценил качество и актерский состав ленты "Лорды из Фэтбуша", рассказывающей о непростой судьбе послевоенной молодежи.
Несмотря на малоизвестность созданной Мартином Дэвидсоном и Стивеном Вероном работы, знаменитость считает, что проект с участием легендарных Сильвестра Сталлоне и Ричарда Гира заслуживает оценки "очень хорошо".
По мнению создателя фильмов "Убить Билла" и "Джанго освобожденный", картина 1974 года - хорошее воспоминание о старой эпохе в киноиндустрии. Здесь представитель постмодернизма в кинематографе также впервые услышал, как звучит голос Сильвестра Сталлоне.
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:05