Motorola возродит RAZR в виде складного смартфона





Китайская корпорация Lenovo заявила о желании выпустить складной гаджет. Производитель намерен в качестве бренда использовать культовый раскладной телефон Motorola RAZR. Компания подписала договор с Verizon, который дает эксклюзивное право на продажу новинки на потребительском рынке Соединенных Штатах Америки. По сообщению средств массовой информации, устройство должно поступить на реализацию в конце зимы. Также известно, что специалисты продолжают проводить тестирование гаджета. Это означает возможный перенос продаж. На сегодняшний день нет никаких данных о технических характеристиках складного Motorola RAZR.Представители Lenovo рассказали о намерениях компании выпустить более двухсот тысяч девайсов. Стоимость возрожденного мобильного телефона составит полторы тысячи долларов США.