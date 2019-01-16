Королева красоты из Волгограда разводится с избивавшим ее при детях мужем-бизнесменом





Совсем недавно Коваленко и Гуранда казались счастливой парой, и бизнесмен не жалел денег на супруг, одаривая ее подарками и спонсируя участие в различных конкурсах красоты. В минувшем году ей даже удалось завоевать титул “Вице-миссис Волгоград”. Однако все изменилось из-за подозрений предпринимателя, что жена ему изменяет, а младшая дочь рождена от другого мужчины. Чтобы узнать правду, мужчина пошел на передачу “Пусть говорят”. Придя в студию, Гуранда подчеркнула, что все три ребенка пары рождены от Коваленко, и мужу она никогда не изменяла.Королева красоты уверяет, что именно она занималась обеспечением семьи, пока бизнесмен обзаводился связями. Спорить с ним из-за обвинений в изменах Гуранда боялась, поскольку он избивал ее прямо при детях, а также сломал несколько ребер ее матери.По утверждениям девушки, бизнесмен уже порядка года не содержит детей, а вот посетившая студию экс-супруга Коваленко встала на его сторону. Между тем, ДНК-тест показал, что отцом младшей дочери пары почти со 100-процентной вероятностью является предприниматель.