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Королева красоты из Волгограда разводится с избивавшим ее при детях мужем-бизнесменом

Евгения Гуранда, 30-летняя королева красоты из Волгограда, решила развестись со своим супругом-бизнесменом Андреем Коваленко. По словам девушки, муж позволял себе избивать ее прямо в присутствии детей.
Королева красоты из Волгограда разводится с избивавшим ее при детях мужем-бизнесменом

Совсем недавно Коваленко и Гуранда казались счастливой парой, и бизнесмен не жалел денег на супруг, одаривая ее подарками и спонсируя участие в различных конкурсах красоты. В минувшем году ей даже удалось завоевать титул “Вице-миссис Волгоград”. Однако все изменилось из-за подозрений предпринимателя, что жена ему изменяет, а младшая дочь рождена от другого мужчины. Чтобы узнать правду, мужчина пошел на передачу “Пусть говорят”. Придя в студию, Гуранда подчеркнула, что все три ребенка пары рождены от Коваленко, и мужу она никогда не изменяла.

Королева красоты уверяет, что именно она занималась обеспечением семьи, пока бизнесмен обзаводился связями. Спорить с ним из-за обвинений в изменах Гуранда боялась, поскольку он избивал ее прямо при детях, а также сломал несколько ребер ее матери.

По утверждениям девушки, бизнесмен уже порядка года не содержит детей, а вот посетившая студию экс-супруга Коваленко встала на его сторону. Между тем, ДНК-тест показал, что отцом младшей дочери пары почти со 100-процентной вероятностью является предприниматель.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:56

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