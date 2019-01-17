Альбина Джанабаева показала себя без макияжа

На новом снимке Альбина Джанабаева сидит за рулем автомобиля, улыбаясь в камеру. Знаменитость при этом позирует практически без макияжа на лице, демонстрируя свою естественную красоту. Фолловерам экс-участница группы “ВИА Гра” пожелала доброго утра, а также поинтересовалась, как у них с настроением.В комментариях подписчики восхитились тем, насколько привлекательно Альбина Джанабаева выглядит без косметики. Многие отметили, что так 39-летняя знаменитость кажется даже моложе, чем с привычным “гримом”. Пользователи Сети порекомендовали возлюбленной Валерия Меладзе пореже использовать макияж, поскольку без него она выглядит “свежее”. Публикация успела собрать более 10 тысяч отметок “Мне нравится” и множество положительных отзывов.