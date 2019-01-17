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Альбина Джанабаева показала себя без макияжа

Альбина Джанабаева решила последовать современному тренду среди знаменитостей и показать себя без макияжа. Соответствующий пост появился на странице знаменитости в сети Instagram.
Альбина Джанабаева показала себя без макияжа

На новом снимке Альбина Джанабаева сидит за рулем автомобиля, улыбаясь в камеру. Знаменитость при этом позирует практически без макияжа на лице, демонстрируя свою естественную красоту. Фолловерам экс-участница группы “ВИА Гра” пожелала доброго утра, а также поинтересовалась, как у них с настроением.

В комментариях подписчики восхитились тем, насколько привлекательно Альбина Джанабаева выглядит без косметики. Многие отметили, что так 39-летняя знаменитость кажется даже моложе, чем с привычным “гримом”. Пользователи Сети порекомендовали возлюбленной Валерия Меладзе пореже использовать макияж, поскольку без него она выглядит “свежее”. Публикация успела собрать более 10 тысяч отметок “Мне нравится” и множество положительных отзывов.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:30

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