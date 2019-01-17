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Жительница США превратила 110-летнее сухое дерево в маленькую библиотеку для всей округи

В США женщина сделала из 110-летнего сухого дерева компактную библиотеку, куда могут приходить люди со всей округи. Столь необычный арт-объект можно найти в населенном пункте Кер-д’Ален, штат Айдахо.
Жительница США превратила 110-летнее сухое дерево в маленькую библиотеку для всей округи

В США большим спросом пользуется проект Little Free Library, который призван прививать любовь к чтению. Мини-библиотеки создают со старых скворечников, почтовых ящиков или других неожиданных объектов, а воспользоваться ими может любой желающий. Схожая практика применяется в более чем 80 странах мира. Американка Шерели Армитадж Говард узнала, что вскоре растущий у их двора старый и сухой тополь возрастом более 100 лет могут спилить. Тогда она решила попробовать вдохнуть в умирающее растение новую жизнь, создав из него мини-библиотеку.

Верхнюю часть тополя таки пришлось спилить, сверху поместили крышу, а внутри проделали дыру для установки полок. Оставалось добавить дверь, освещение и немного книг. Теперь домик больше напоминает сказочное место, привлекая внимание даже тех, кто не увлекается чтением. Узнав о работе женщины, общество Little Free Library тут же приняло ее в свои ряды.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:30

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