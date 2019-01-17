Жительница США превратила 110-летнее сухое дерево в маленькую библиотеку для всей округи





В США большим спросом пользуется проект Little Free Library, который призван прививать любовь к чтению. Мини-библиотеки создают со старых скворечников, почтовых ящиков или других неожиданных объектов, а воспользоваться ими может любой желающий. Схожая практика применяется в более чем 80 странах мира. Американка Шерели Армитадж Говард узнала, что вскоре растущий у их двора старый и сухой тополь возрастом более 100 лет могут спилить. Тогда она решила попробовать вдохнуть в умирающее растение новую жизнь, создав из него мини-библиотеку.Верхнюю часть тополя таки пришлось спилить, сверху поместили крышу, а внутри проделали дыру для установки полок. Оставалось добавить дверь, освещение и немного книг. Теперь домик больше напоминает сказочное место, привлекая внимание даже тех, кто не увлекается чтением. Узнав о работе женщины, общество Little Free Library тут же приняло ее в свои ряды.