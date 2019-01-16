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Google превратил детские сады в Москве в крематории

Недавно интернет-пользователи заметили неприятную ошибку в поисковой системе Google. При введении запроса «крематорий» на картах Москвы были отмечены детские сады.
Google превратил детские сады в Москве в крематории

Таким образом, «поисковик» Google превратил некоторые детские учреждения столицы в места сжигания умерших. Пока достоверно неизвестно, какая причина данной ошибки.

В офисе Google в Москве предварительной причиной называют некий технический сбой и сообщают о проводимых работах по её устранению.

Стоит отметить, в декабре минувшего года многие пользователи заметили ошибку в работе Яндекса. Тогда при введении запроса фамилии украинского президента Петра Порошенко, в Википедии указывалась дата его смерти. Причиной назвали внешние источники, внёсшие недостоверную информацию в агрегатор.



 
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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:24

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