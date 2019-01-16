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В Хакасии уволили чиновницу, рассказавшую о 300-процентных премиях коллегам

В Хакасии уволили чиновницу, которая рассказала о 300-процентных премиях своим коллегам. Кроме того, оказалось, что почти все премированные проработали на своих должностях от 2 недель до 1,5 месяца.

В Хакасии уволили чиновницу, рассказавшую о 300-процентных премиях коллегам


В Хакасии с занимаемой должности уволили замминистра финансов, которая рассказала общественности о 300-процентных премиях для своих коллег. Галина Спиридонова выступила против таких невероятных размеров выплат, в три раза превышающих привычный месячный оклад чиновника, за что тут же лишилась возможности получения повышения до министра экономического развития, и к тому же уволена с нынешнего поста. Представители главы Хакасии согласились с тем, что повышенную премию получила вице-губернатор Юлия Исмагилова за исключительно качественное выполнение своих обязанностей на занимаемом посту.

По информации же издания Ura.ru, 300-процентные премии получили и множество других чиновников Хакасии, которые на действующих должностях числятся от 2 недель до 1,5 месяца.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 19:14

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