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Эксперты назвали пять доступных способа снижения температуры

Эксперты назвали доступные, но при этом эффективные методы для снижения температуры. Добиться такого результата можно даже без использования аптечных средств.
Эксперты назвали пять доступных способа снижения температуры

Эффективным и проверенным временем способом “сбить” температуру тела является обтирание прохладной водой. Достаточно окунуть полотенце в воду, выжать, а затем протереть лицо и конечности. Также можно пустить в ход лед, который обычно кладут на проекции крупных сосудов, в том числе на лоб и в паховую зону. Лучше измельчить лед или поместить его предварительно в ткань, и лишь потом прикладывать. Снизить температуру позволит обильное питье, это поможет больше потеть, а вредные вещества из организма начнут испаряться.

Прохладная клизма тоже отличается жаропонижающим эффектом. Для этого потребуется взять воду, которая всего на пару градусов прохладней температуры тела, и смешать ее с солью. Рекомендуют эксперты использовать и природные антипиретики, имеются которые в растениях с жаропонижающими свойствами, в том числе малина, клубника, апельсины, чернослив и т.д.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:00

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