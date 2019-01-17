Эксперты назвали пять доступных способа снижения температуры





Эффективным и проверенным временем способом “сбить” температуру тела является. Достаточно окунуть полотенце в воду, выжать, а затем протереть лицо и конечности. Также можно пустить в ход, который обычно кладут на проекции крупных сосудов, в том числе на лоб и в паховую зону. Лучше измельчить лед или поместить его предварительно в ткань, и лишь потом прикладывать. Снизить температуру позволит, это поможет больше потеть, а вредные вещества из организма начнут испаряться.тоже отличается жаропонижающим эффектом. Для этого потребуется взять воду, которая всего на пару градусов прохладней температуры тела, и смешать ее с солью. Рекомендуют эксперты использовать и, имеются которые в растениях с жаропонижающими свойствами, в том числе малина, клубника, апельсины, чернослив и т.д.