Эксперты назвали пять доступных способа снижения температуры
Эксперты назвали доступные, но при этом эффективные методы для снижения температуры. Добиться такого результата можно даже без использования аптечных средств.
Эффективным и проверенным временем способом “сбить” температуру тела является обтирание прохладной водой. Достаточно окунуть полотенце в воду, выжать, а затем протереть лицо и конечности. Также можно пустить в ход лед, который обычно кладут на проекции крупных сосудов, в том числе на лоб и в паховую зону. Лучше измельчить лед или поместить его предварительно в ткань, и лишь потом прикладывать. Снизить температуру позволит обильное питье, это поможет больше потеть, а вредные вещества из организма начнут испаряться.
Прохладная клизма тоже отличается жаропонижающим эффектом. Для этого потребуется взять воду, которая всего на пару градусов прохладней температуры тела, и смешать ее с солью. Рекомендуют эксперты использовать и природные антипиретики, имеются которые в растениях с жаропонижающими свойствами, в том числе малина, клубника, апельсины, чернослив и т.д.
Эффективным и проверенным временем способом “сбить” температуру тела является обтирание прохладной водой. Достаточно окунуть полотенце в воду, выжать, а затем протереть лицо и конечности. Также можно пустить в ход лед, который обычно кладут на проекции крупных сосудов, в том числе на лоб и в паховую зону. Лучше измельчить лед или поместить его предварительно в ткань, и лишь потом прикладывать. Снизить температуру позволит обильное питье, это поможет больше потеть, а вредные вещества из организма начнут испаряться.
Прохладная клизма тоже отличается жаропонижающим эффектом. Для этого потребуется взять воду, которая всего на пару градусов прохладней температуры тела, и смешать ее с солью. Рекомендуют эксперты использовать и природные антипиретики, имеются которые в растениях с жаропонижающими свойствами, в том числе малина, клубника, апельсины, чернослив и т.д.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:00