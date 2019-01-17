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Volkswagen модели Golf GTI TCR дебютирует в гоночном стиле

Немецкая компания Volkswagen намерена выпустить автомобиль модели Golf GTI TCR в гоночном стиле. В прошлом году корпорация представляла его в качестве концепции.
Volkswagen модели Golf GTI TCR дебютирует в гоночном стиле

Автомобиль оснастили 4-цилиндровый двигатель объемом 2,0 литра. Он имеет турбонаддув и силовую мощность в 286 лошадиных сил. Автоматическая трансмиссия получила два сцепления и семь скоростей. Golf GTI TCR набирает разгон до сотни километров в час за 5,6 секунды. Разработчики внесли изменения во внешний вид кузова машины. Достигли они этого с помощи установки сплиттера спереди, заднего диффузора, удлинителя боковых порогов, черных зеркальных крышек и замены спойлера на крыше.

В базовую комплектацию также входят 18-дюймовые колеса. Производитель предлагает пользователю по желанию заменить стандартный комплект колес на 19-дюймовые. Стоимость Volkswagen Golf GTI TCR на потребительском рынке Германии начинается с 38 950 евро.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:00

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