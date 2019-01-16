Учёные «водные» луны Солнечной системы могут оказаться безжизненными





В случае нагревания данных вод вследствие геотермальных процессов в них может развиваться жизнь. Когда морская влага взаимодействует с горячими камнями, образуются особые химические вещества, нужные для питания разных микроорганизмов. Однако последние исследования поставили данную теорию под некоторое сомнение. Экспертами были изучены данные касательно четырёх потенциально обитаемых лун, включая Титан, Энцелад (спутники Сатурна), Европу и Ганимеда (спутники Юпитера). Исследователи заявляют, что недра рассматриваемых космических объектов схожи с шоколадным батончиком с карамелью. При этом верхний слой является твёрдым. Он сравнительно тонок, а также может ломаться. Под ним имеется широкая полоса определённой массы, которая отличается вязкостью и тягучестью. Многие факторы влияют на прочность верхних пород, включая гравитационные силы, а также силы льда и воды. Для каждого такого спутника была рассчитана средняя «выносливость» твердой коры. У Европы, Ганимеда, Титана она является очень крепкой и устойчивой. Разломы в ней образовываться не могут, исключая поступления тепла из недр.Учёные заявляют, что, скорее всего, подледная поверхность лун схожа с круглым и ровным бильярдным шаром. Здесь отсутствуют условия для появления вулканических различных образований, рифтовых определённых зон, всевозможных разрывов. Кора Энцелада также оказалась прочной. Вследствие небольших размеров спутника его лед, а также океаны осуществляют несильное давление на поверхность. Ядро Энцелада является более пористым. Теоретически вода может проникать на довольно большую глубину с высокими температурами. Cassini отыскал следы определённых органических соединений также в струях жидкости, выбрасываемых в космос через трещины в ледяном покрове Энцелада.