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Картофель способен бороться с морщинами и пигментными пятнами на коже лица

Специалисты рекомендуют использовать картофельные маски для борьбы с пигментными пятнами и морщинами. По их мнению, это хорошая альтернатива дорогим средствам, которые продаются в магазинах.

Картофель способен бороться с морщинами и пигментными пятнами на коже лица

Для каждой женщины здоровье кожи лица очень важно, и ему нужно уделять внушительное внимание. К сожалению, со временем упругость снижается, и вернуть ее становится сложно. А магазинные средства не дают ожидаемого эффекта. На состояние кожного покрова влияют множество внешних факторов, включая стрессы, неправильный режим дня, ультрафиолет, экология и химические вещества. В результате на коже появляются следы, при виде которых женщины порой впадают в панику.

Однако ученые обнаружили, что такое дешевое и натуральное средство, как картофель способно снизить вредное влияние окружающей среды. Регулярное применение масок сделает кожу лица молодой и упругой. Это доступно, легко и эффективно, подчеркивают эксперты.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 06:30

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