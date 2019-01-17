Картофель способен бороться с морщинами и пигментными пятнами на коже лица
Специалисты рекомендуют использовать картофельные маски для борьбы с пигментными пятнами и морщинами. По их мнению, это хорошая альтернатива дорогим средствам, которые продаются в магазинах.
Для каждой женщины здоровье кожи лица очень важно, и ему нужно уделять внушительное внимание. К сожалению, со временем упругость снижается, и вернуть ее становится сложно. А магазинные средства не дают ожидаемого эффекта. На состояние кожного покрова влияют множество внешних факторов, включая стрессы, неправильный режим дня, ультрафиолет, экология и химические вещества. В результате на коже появляются следы, при виде которых женщины порой впадают в панику.
Однако ученые обнаружили, что такое дешевое и натуральное средство, как картофель способно снизить вредное влияние окружающей среды. Регулярное применение масок сделает кожу лица молодой и упругой. Это доступно, легко и эффективно, подчеркивают эксперты.
Для каждой женщины здоровье кожи лица очень важно, и ему нужно уделять внушительное внимание. К сожалению, со временем упругость снижается, и вернуть ее становится сложно. А магазинные средства не дают ожидаемого эффекта. На состояние кожного покрова влияют множество внешних факторов, включая стрессы, неправильный режим дня, ультрафиолет, экология и химические вещества. В результате на коже появляются следы, при виде которых женщины порой впадают в панику.
Однако ученые обнаружили, что такое дешевое и натуральное средство, как картофель способно снизить вредное влияние окружающей среды. Регулярное применение масок сделает кожу лица молодой и упругой. Это доступно, легко и эффективно, подчеркивают эксперты.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 06:30