Tesla выпустила Wall Connector NEMA 14-50 для зарядки электромобиля дома





Мощность аксессуара составит около 9,5 кВт, также им можно зарядить сразу несколько видов батарей: Model S, Model X и Model 3. Сам процесс зарядки происходит примерно на 25%, чем у Gen 2 Mobile Connector, которая входит в стандартный набор электрокаров Tesla.Как и штатная зарядка, новинка используется и в повседневной жизни, но в данном случае потребуется стандартная розетка NEMA 14-50 (например, зачастую они встречаются в кемпинге). Стоимость новинки не превысит 500 долларов.