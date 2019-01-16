Tesla выпустила Wall Connector NEMA 14-50 для зарядки электромобиля дома
Разработчики из Tesla создали своё первое зарядное устройство Wall Connector NEMA 14-50, предназначенное для электромобилей, особенностью которого является то, что его можно в любой момент отключить от розетки и взять с собой. С его помощью транспортное средство зарядится гораздо быстрее, чем в случае с комплектным зарядным устройством.
Мощность аксессуара составит около 9,5 кВт, также им можно зарядить сразу несколько видов батарей: Model S, Model X и Model 3. Сам процесс зарядки происходит примерно на 25%, чем у Gen 2 Mobile Connector, которая входит в стандартный набор электрокаров Tesla.
Как и штатная зарядка, новинка используется и в повседневной жизни, но в данном случае потребуется стандартная розетка NEMA 14-50 (например, зачастую они встречаются в кемпинге). Стоимость новинки не превысит 500 долларов.
Мощность аксессуара составит около 9,5 кВт, также им можно зарядить сразу несколько видов батарей: Model S, Model X и Model 3. Сам процесс зарядки происходит примерно на 25%, чем у Gen 2 Mobile Connector, которая входит в стандартный набор электрокаров Tesla.
Как и штатная зарядка, новинка используется и в повседневной жизни, но в данном случае потребуется стандартная розетка NEMA 14-50 (например, зачастую они встречаются в кемпинге). Стоимость новинки не превысит 500 долларов.
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:12