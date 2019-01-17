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Джастин Бибер и Хейли Болдуин готовятся сыграть свадьбу в феврале

Джастин Бибер и Хейли Болдуин таки собираются сыграть свадьбу, даже несмотря на то, что уже состоят в браке. По утверждениям близких к возлюбленным источников, церемония состоится в феврале.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин готовятся сыграть свадьбу в феврале

О том, что Бибер и Болдуин решили расписаться, стало известно еще в конце осени. Однако теперь супруги готовы устроить по этому поводу торжество. Инсайдеры утверждают, что изначально провести его хотели в январе, однако из-за обстоятельств мероприятие перенесли на 28 февраля. Друзья и родные пары уже получили соответствующие приглашения, певец и модель даже якобы приступили к репетициям грядущего события. В то же время Джастин Бибер и Хейли Болдуин не видят причин для спешки, поскольку уже являются супругами, просто хотят разделить радостный момент с близкими людьми.

В настоящее время не известно, где именно будет проходить торжество, а также сколько гостей его посетят. В то же время Хейли Болдуин во время интервью в 2018 году признавалась, что хочет скромную свадьбу.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 06:00

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