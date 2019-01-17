Джастин Бибер и Хейли Болдуин готовятся сыграть свадьбу в феврале





О том, что Бибер и Болдуин решили расписаться, стало известно еще в конце осени. Однако теперь супруги готовы устроить по этому поводу торжество. Инсайдеры утверждают, что изначально провести его хотели в январе, однако из-за обстоятельств мероприятие перенесли на 28 февраля. Друзья и родные пары уже получили соответствующие приглашения, певец и модель даже якобы приступили к репетициям грядущего события. В то же время Джастин Бибер и Хейли Болдуин не видят причин для спешки, поскольку уже являются супругами, просто хотят разделить радостный момент с близкими людьми.В настоящее время не известно, где именно будет проходить торжество, а также сколько гостей его посетят. В то же время Хейли Болдуин во время интервью в 2018 году признавалась, что хочет скромную свадьбу.