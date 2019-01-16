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Мария Шукшина рассказала, что её дочери заплатили два миллиона за участие в ток-шоу "Пусть говорят"

Актриса Мария Шукшина недавно рассказала, что её дочери Анне заплатили два миллиона рублей за участие в скандальном ток-шоу "Пусть говорят", где наследница звезды, ранее судившаяся с Лидией Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры, сообщила о сложных отношениях в семье.

Мария Шукшина рассказала, что её дочери заплатили два миллиона за участие в ток-шоу "Пусть говорят"

Анна Шукшина в эфире программы "Пусть говорят" призналась, что в конфликте с бабушкой виновата и её родительница - Мария Шукшина. Дочь не общается с актрисой уже год, а противоречия между родными начались в 2013 году. 30-летняя Анна отметила, что мать её не поддержала, и у нее не было другого выхода, как продать подаренную ей Лидией Федосеевой-Шукшиной квартиру в Санкт-Петербурге.

Мария Шукшина уверена, что её наследницу "купили", предложив крупную сумму за "правду". Артистка сообщила, что представители телевидения заплатили дочери два миллиона, хотя девушка просила шесть. Она призналась, что ей также предлагали гонорары с шестью нолями, однако артистка отказалась участвовать в "мракобесии".
Мария Шукшина рассказала, что её дочери заплатили два миллиона за участие в ток-шоу "Пусть говорят"

Актриса продолжает воевать с телевизионными шоу, собирая подписи для запрета последних российским законодательством. По словам Марии Шукшиной, именно из-за таких съемок возникают скандалы в семьях.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:53

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