Мария Шукшина рассказала, что её дочери заплатили два миллиона за участие в ток-шоу "Пусть говорят"

Анна Шукшина в эфире программы "Пусть говорят" призналась, что в конфликте с бабушкой виновата и её родительница - Мария Шукшина. Дочь не общается с актрисой уже год, а противоречия между родными начались в 2013 году. 30-летняя Анна отметила, что мать её не поддержала, и у нее не было другого выхода, как продать подаренную ей Лидией Федосеевой-Шукшиной квартиру в Санкт-Петербурге.Мария Шукшина уверена, что её наследницу "купили", предложив крупную сумму за "правду". Артистка сообщила, что представители телевидения заплатили дочери два миллиона, хотя девушка просила шесть. Она призналась, что ей также предлагали гонорары с шестью нолями, однако артистка отказалась участвовать в "мракобесии".Актриса продолжает воевать с телевизионными шоу, собирая подписи для запрета последних российским законодательством. По словам Марии Шукшиной, именно из-за таких съемок возникают скандалы в семьях.