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Алла Пугачёва пришла на богослужение в храм Переделкино в странном тюрбане

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва недавно посетила в Переделкино храм Игоря Черниговского. Поклонников певицы очень удивил выбор головного убора для посещения богослужения – тюрбан, похожий, по мнению многих интернет-пользователей, «на свёрнутое банное полотенце».

Алла Пугачёва пришла на богослужение в храм Переделкино в странном тюрбане

Недавно Алла Пугачёва была гостем одной из телевизионных программ и немало напугала своих многочисленных поклонников странным приступом удушья. Певице стало плохо, и она вынуждена была покинуть студию. Вскоре появилась информация, у Аллы Борисовны произошла аллергическая реакция на реквизит – искусственный снег.

Максим Галкин, пресекая возможные домыслы сообщал, его супруга прекрасно себя чувствует, и у неё нет проблем со здоровьем. А недавно и сама Пугачёва появилась в подмосковном храме на праздничном богослужении. Артистка молилась, оставила щедрое пожертвование и даже сфотографировалась с работницами храма.

Многих поклонников Пугачёвой удивил её необычный головной убор, в котором она посетила молебен. Некоторые сравнили его с полотенцем, а кто-то написал, лучше бы она одела одну из своих многочисленных шляпок или классический платок и не провоцировала лишних разговоров среди фолловеров.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:04

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