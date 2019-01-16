Алла Пугачёва пришла на богослужение в храм Переделкино в странном тюрбане

Недавно Алла Пугачёва была гостем одной из телевизионных программ и немало напугала своих многочисленных поклонников странным приступом удушья. Певице стало плохо, и она вынуждена была покинуть студию. Вскоре появилась информация, у Аллы Борисовны произошла аллергическая реакция на реквизит – искусственный снег.Максим Галкин, пресекая возможные домыслы сообщал, его супруга прекрасно себя чувствует, и у неё нет проблем со здоровьем. А недавно и сама Пугачёва появилась в подмосковном храме на праздничном богослужении. Артистка молилась, оставила щедрое пожертвование и даже сфотографировалась с работницами храма.Многих поклонников Пугачёвой удивил её необычный головной убор, в котором она посетила молебен. Некоторые сравнили его с полотенцем, а кто-то написал, лучше бы она одела одну из своих многочисленных шляпок или классический платок и не провоцировала лишних разговоров среди фолловеров.