Кристина Асмус предстала в образе Аллы Пугачевой

Кристина Асмус не так давно вернулась из столицы ОАЭ Абу-Даби, где проводила отпуск со своей дочерью. Знаменитость рассказывала подписчикам, что переживает акклиматизацию. Однако на днях, она решила показать в социальной сети Instagram шутливое видео, где можно увидеть ее пародирующую Примадонну отечественной эстрады. Актриса накрутила пышные локоны и включила одну из песен Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». А под постом Асмус написала так: «У меня тоже муж юморист». По всей видимости, звезда телесериала «Интерны» чувствует себя намного лучше.Образ Кристины Асмус привел читателей ее блога в восторг, они похвали ее за отличное актерское мастерство. Кто-то подчеркнул, что актриса умеет также хорошо шутить, как и ее знаменитый супруг Гарик Харламов.