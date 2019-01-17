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Кристина Асмус предстала в образе Аллы Пугачевой

Известная российская актриса Кристина Асмус в своем блоге Instagram показала веселый видеоролик, где предстала перед подписчиками в образе Аллы Пугачевой. Поклонники оценили чувство юмора артистки.
Кристина Асмус предстала в образе Аллы Пугачевой

Кристина Асмус не так давно вернулась из столицы ОАЭ Абу-Даби, где проводила отпуск со своей дочерью. Знаменитость рассказывала подписчикам, что переживает акклиматизацию. Однако на днях, она решила показать в социальной сети Instagram шутливое видео, где можно увидеть ее пародирующую Примадонну отечественной эстрады. Актриса накрутила пышные локоны и включила одну из песен Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». А под постом Асмус написала так: «У меня тоже муж юморист». По всей видимости, звезда телесериала «Интерны» чувствует себя намного лучше.

Образ Кристины Асмус привел читателей ее блога в восторг, они похвали ее за отличное актерское мастерство. Кто-то подчеркнул, что актриса умеет также хорошо шутить, как и ее знаменитый супруг Гарик Харламов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 05:00

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