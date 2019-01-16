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Время отклика игрового монитора Aorus AD27QD от компании GIGABYTE Technology равно 1 мс

Компания из Тайваня GIGABYTE Technology представила потребительской аудитории игровой монитор Aorus AD27QD. Время его отклика равно одной миллисекунде.
Время отклика игрового монитора Aorus AD27QD от компании GIGABYTE Technology равно 1 мс

Впервые новинку продемонстрировали в Лас-Вегасе на выставке технологий CES 2019. Теперь разработчик рассказал о технических характеристиках монитора игрового класса широкому потребителю. Новинка получила 27-дюмовый экран, который имеет разрешение 2560х1440 формата QHD, яркость 350 кд/м2, показатели контрастность: типовая – 1000:1 и динамическая - 12000000:1. В предоставленной информации подчеркивается поддержка HDR и технологии AMD Radeon FreeSync. Частота обновления составляет 144 Гц.

Задняя панель Aorus AD27QD оснащена подсветкой RGB Fusion 2.0, которая является многоцветной с поддержкой разных эффектов. Технология Black Equalizer улучшает видимость темных участков изображения. Монитор имеет систему Anti-Blue Light и Flicker Free, которая снижает нагрузку на органы зрения.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:03

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