Дмитрий Тарасов задолжал по алиментам 7 миллионов рублей





А должен футболист алименты на своего первого ребенка.Женщина тогда обратилась к юристам. И адвокат заметил, что Тарасов спрашивает у своих фолловеров Instagram об их новогодних пожеланиях, нежась в это время на пляже популярного курорта.Также Дмитрий Тарасов рассказывал, как он активно помогает ребятам из детдомов и занимается благотворительностью. В то же время судебные приставы подсчитали, сколько "железнодорожник" не выплатил своей дочери.Адвокат прилагает скрин документа, где показано: на начало декабря прошлого года спортсмен задолжал своей первой жене 7 млн 487 тыс. рублей.Разумеется, фанаты Ольги Бузовой и хейтеры Тарасова сразу вцепились в эту информацию и сейчас недоумевают в соцсетях, а как вообще такое возможно, чтобы помогать детям из детдома, но не платить алименты на собственную дочку.