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Дмитрий Тарасов задолжал по алиментам 7 миллионов рублей

Первая жена игрока московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова Оксана говорила, что он задолжал ей большие деньги.

А должен футболист алименты на своего первого ребенка.

Дмитрий Тарасов задолжал по алиментам 7 миллионов рублей

Женщина тогда обратилась к юристам. И адвокат заметил, что Тарасов спрашивает у своих фолловеров Instagram об их новогодних пожеланиях, нежась в это время на пляже популярного курорта.

Также Дмитрий Тарасов рассказывал, как он активно помогает ребятам из детдомов и занимается благотворительностью. В то же время судебные приставы подсчитали, сколько "железнодорожник" не выплатил своей дочери.

Дмитрий Тарасов задолжал по алиментам 7 миллионов рублей

Адвокат прилагает скрин документа, где показано: на начало декабря прошлого года спортсмен задолжал своей первой жене 7 млн 487 тыс. рублей.

Разумеется, фанаты Ольги Бузовой и хейтеры Тарасова сразу вцепились в эту информацию и сейчас недоумевают в соцсетях, а как вообще такое возможно, чтобы помогать детям из детдома, но не платить алименты на собственную дочку.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:32

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