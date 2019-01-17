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Фанаты в Instagram раскритиковали образ Тимати на отдыхе

Известный отечественный реп-исполнитель Тимати в своем аккаунте Instagram обнародовал снимок с отдыха, на котором он запечатлен вместе со своей дочкой Алисой. Однако фанаты раскритиковали образ певца.

Фанаты в Instagram раскритиковали образ Тимати на отдыхе

Артист не указывает свое место отдыха, но по снимку можно понять, что это одна из теплых экзотических стран. Публикация за девять часов собрала свыше 450 тысяч отметок «Мне нравится» и около 1,2 тысяч комментариев. На фото репер изображен в шлепанцах, шляпе и сумке через плечо, на фоне миниатюрной машины, в котором стоит его дочь. Однако на редкий семейный снимок поклонники отреагировали непредсказуемым образом.

Некоторые фанаты стали расхваливать Алису, отметив, что девочка выглядит довольно серьезной и взрослой. Но многие подписчики заявили, что образ репера получился очень вызывающим.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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