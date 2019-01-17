Палеонтологи рассказали о насекомом, которое первым совершило полёт над Землёй





Палеонтологи проделали колоссальную работу для того, чтобы выяснить, какое существо первым совершило воздушный полёт над Землёй, и как этому способствовало его строение тела. Для начала исследователи отобрали два интересующих их вида насекомых Polyneoptera и Pterygota, и проанализировали порядка 3 тысяч разных генов. Путём поэтапного построения филогенетического дерева, удалось установить, что самый первый предок всех известных сегодня насекомых жил на суше. Ранее подобная теория не имела никаких оснований, ведь особи стрекоз и подёнок развиваются именно в воде, и они, не будь этого исследования, вполне могли бы считаться предками современных насекомых.Кроме того, учёные смогли определить, что первое насекомое совершило воздушный полёт не сразу. Оно имело уникальное строение челюстей, а также дополнительные «отростки» на теле, которые позже стали использоваться для коротких полётов вниз с растений. Постепенно разрабатывая имеющиеся «отростки», древние насекомые развили их до состояния крыльев и научились свободно летать в на любые расстояния.