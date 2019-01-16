Актёр Хью Джекман мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение роли Росомахи
Австралийский актёр, исполнитель роли мутанта-супергероя Росомахи из фантастического фильма «Люди Икс» Хью Джекман в эфире одного из телешоу признался, мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннеса. За последние 17 лет он сыграл этого героя в девяти кинолентах, что является определённым рекордом.
50-летний актёр Хью Джекман за свою карьеру сыграл огромное количество ролей в фильмах разных жанров, но особо запомнился зрителям благодаря своему герою Росомахе. В 2001 году он получил награду премии «Сатурн» в номинации «Лучший актёр» за роль в фильме «Люди Икс».
В эфире телешоу Джекман признаётся, с детских лет его мечтой было попасть на страницы Книги рекордов, и теперь он думает, что Росомаха принесёт ему это достижение. Образ этого супергероя прочно закрепился за актёром и многие при упоминании имени Джекмана сразу вспоминают мутанта с руками-лезвиями.
Актёр даже просил ведущего шоу «подсказать» людям, следящим за мировыми рекордами, что стоит обратить на него внимание. Ведь мало кому из артистов удавалось сыграть одного и того же героя в девяти фильмах и при этом обеспечить высокие рейтинги.
50-летний актёр Хью Джекман за свою карьеру сыграл огромное количество ролей в фильмах разных жанров, но особо запомнился зрителям благодаря своему герою Росомахе. В 2001 году он получил награду премии «Сатурн» в номинации «Лучший актёр» за роль в фильме «Люди Икс».
В эфире телешоу Джекман признаётся, с детских лет его мечтой было попасть на страницы Книги рекордов, и теперь он думает, что Росомаха принесёт ему это достижение. Образ этого супергероя прочно закрепился за актёром и многие при упоминании имени Джекмана сразу вспоминают мутанта с руками-лезвиями.
Актёр даже просил ведущего шоу «подсказать» людям, следящим за мировыми рекордами, что стоит обратить на него внимание. Ведь мало кому из артистов удавалось сыграть одного и того же героя в девяти фильмах и при этом обеспечить высокие рейтинги.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:41