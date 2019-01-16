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Актёр Хью Джекман мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение роли Росомахи

Австралийский актёр, исполнитель роли мутанта-супергероя Росомахи из фантастического фильма «Люди Икс» Хью Джекман в эфире одного из телешоу признался, мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннеса. За последние 17 лет он сыграл этого героя в девяти кинолентах, что является определённым рекордом.

Актёр Хью Джекман мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение роли Росомахи

50-летний актёр Хью Джекман за свою карьеру сыграл огромное количество ролей в фильмах разных жанров, но особо запомнился зрителям благодаря своему герою Росомахе. В 2001 году он получил награду премии «Сатурн» в номинации «Лучший актёр» за роль в фильме «Люди Икс».

В эфире телешоу Джекман признаётся, с детских лет его мечтой было попасть на страницы Книги рекордов, и теперь он думает, что Росомаха принесёт ему это достижение. Образ этого супергероя прочно закрепился за актёром и многие при упоминании имени Джекмана сразу вспоминают мутанта с руками-лезвиями.

Актёр Хью Джекман мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение роли Росомахи

Актёр даже просил ведущего шоу «подсказать» людям, следящим за мировыми рекордами, что стоит обратить на него внимание. Ведь мало кому из артистов удавалось сыграть одного и того же героя в девяти фильмах и при этом обеспечить высокие рейтинги.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:41

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