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Дональд Трамп посчитал все стены в мире

Президент США Дональд Трамп посчитал все стены в мире. Об этом политик рассказал на своей странице в социальной сети Twitter.
Дональд Трамп посчитал все стены в мире

По словам лидера Штатов, сейчас во всем мире стоят 77 значимых стен, еще 45 государств планируют или уже их строят. Если говорить о территории Европы, то возведено свыше 800 миль стен, начиная с 2015 года. Трамп отметил, что все награждения несут свою полезность.

Недавно президент рассказывал о стене на госгранице с Мексикой, которая будет сделана из стали, а не из бетона, как планировалось ранее. По словам политика, демократы не хотят видеть там бетонную ограду, поэтому разработан проект художественной конструкции, через нее появится возможность увидеть все происходящее на другой стороне.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:12

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