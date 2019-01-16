Дональд Трамп посчитал все стены в мире





По словам лидера Штатов, сейчас во всем мире стоят 77 значимых стен, еще 45 государств планируют или уже их строят. Если говорить о территории Европы, то возведено свыше 800 миль стен, начиная с 2015 года. Трамп отметил, что все награждения несут свою полезность.Недавно президент рассказывал о стене на госгранице с Мексикой, которая будет сделана из стали, а не из бетона, как планировалось ранее. По словам политика, демократы не хотят видеть там бетонную ограду, поэтому разработан проект художественной конструкции, через нее появится возможность увидеть все происходящее на другой стороне.