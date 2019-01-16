Дональд Трамп посчитал все стены в мире
Президент США Дональд Трамп посчитал все стены в мире. Об этом политик рассказал на своей странице в социальной сети Twitter.
По словам лидера Штатов, сейчас во всем мире стоят 77 значимых стен, еще 45 государств планируют или уже их строят. Если говорить о территории Европы, то возведено свыше 800 миль стен, начиная с 2015 года. Трамп отметил, что все награждения несут свою полезность.
Недавно президент рассказывал о стене на госгранице с Мексикой, которая будет сделана из стали, а не из бетона, как планировалось ранее. По словам политика, демократы не хотят видеть там бетонную ограду, поэтому разработан проект художественной конструкции, через нее появится возможность увидеть все происходящее на другой стороне.
По словам лидера Штатов, сейчас во всем мире стоят 77 значимых стен, еще 45 государств планируют или уже их строят. Если говорить о территории Европы, то возведено свыше 800 миль стен, начиная с 2015 года. Трамп отметил, что все награждения несут свою полезность.
Недавно президент рассказывал о стене на госгранице с Мексикой, которая будет сделана из стали, а не из бетона, как планировалось ранее. По словам политика, демократы не хотят видеть там бетонную ограду, поэтому разработан проект художественной конструкции, через нее появится возможность увидеть все происходящее на другой стороне.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:12