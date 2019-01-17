София Коппола снимет Билла Мюррея для Apple в фильме "На мели"





16 лет назад София Коппола сняла кинокартину под названием "Трудности перевода" с Биллом Мюрреем. Работа принесла режиссеру и сценаристу "Оскар" в 2003 году.Сейчас знаменитость планирует снять фильм "На мели" о приключениях стареющего отца-плейбоя, роль которого сыграет Билл Мюррей, и его дочери-модели. Главную женскую роль в новой ленте получила Рашида Джонс, известная зрителям благодаря ролям в "Социальной сети" и "Офисе".Начало съемок проекта состоится в Нью-Йорке в конце февраля 2019 года. София Коппола не только сценарист и режиссер грядущей киноновинки, но и один из продюсеров.