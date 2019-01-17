Бывший футболист Евгений Савин впервые станет отцом

"Теперь я могу себя называть забивным форвардом", - пошутил Савин в комментарии к посту в соцсети.

Футбольный комментатор на канале "Матч ТВ" Савин обрадовал поклонников рассказом о своём будущем отцовстве. Отдыхая на Мальдивах с женой Дарьей Говзич, ведущий показал видео с округлившимся животом супруги.С солисткой группы Sahara Band спортсмен стал встречаться зимой позапрошлого года. На 30-й день рождения Говзич в августе прошлого года бойфренд сделал ей предложение руки и сердца.Пара отказалась от пышной свадьбы, просто расписавшись в ЗАГСе Москвы. Часто возлюбленные вместе появлялись во время публичных выходов, а также любят делиться фотографиями из отпуска.Отметим, что карьеру в футболе Савин закончил в 2015 году, став телеведущим, комментатором и блогером. Знаменитость работал с Юрием Дудем и "Матч ТВ" и развивает свой TouTube-канал.