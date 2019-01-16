Наказывать законом: Милонов сравнил деятельность экстрасенсов с проституцией





Виталий Милонов, как сообщает «Пятый канал», резко негативно высказался о деятельности экстрасенсов и прочих людей, именующих себя магами, сравнив то, что они делают с проституцией. Политик убеждён, что подобное необходимо запретить на законодательном уровне, пресекать любую пропаганду пророческих способностей таких людей и наказывать штрафами или чем посерьёзнее за нарушение установленных правил. Говоря о том, сколько пользы экстрасенсы приносят людям, государственный деятель лишь улыбается и называет их обычными мошенниками, которым не стыдно обманывать широкую публику с экранов ТВ.Кроме того, критикуя массовую популярность экстрасенсов в обществе, Виталий Милонов счёл не лишним закрыть передачу «Битва экстрасенсов», а вместо неё запустить шоу совершенно нового формата под названием «Битва экстрасенса», в котором тот самый маг, заявляющий о своих сверхвозможностях, на ринге будет противостоять оппоненту по ринге по смешанным единоборствам.