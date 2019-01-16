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В Сбербанке рассказали о 18 кибератаках с начала 2019 года

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что с середины декабря их система продолжает фиксировать множество кибератак. По его словам, с начала 2019 года их насчитали уже 18 случаев.
В Сбербанке рассказали о 18 кибератаках с начала 2019 года

Станислав Кузнецов заявил о том, что серия мощных кибератак практически не прекращалась с середины прошлого месяца, однако автоматизированная система смогла их все отразить. Это обеспечило банку безопасную работу в нормальном режиме. Он уверен, что это не предел, и количество попыток взломать систему банка может увеличиться.

Зампред добавил, что во время новогодних каникул кибермошенники снизили свою активность, видимо, по причине того, что также решили отдохнуть. Не так давно Станислав Кузнецов рассказывал о двукратном увеличении количества кибератак, зафиксированных за предыдущий год.



 
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Добавил: Шведова Александра Вчера, 23:00

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