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MINI выпустила специальные автомобили Cooper 60 Years Edition к своему юбилею

Марка малолитражных автомобилей MINI в этом году отмечает свое шестидесятилетие. По случаю юбилея она выпустила специальные автомобили Cooper 60 Years Edition.
MINI выпустила специальные автомобили Cooper 60 Years Edition к своему юбилею

Сотрудники MINI решили выпустить юбилейные спецверсии хэтчбеков, которые имеют трех и пяти дверные кузова. Cooper 60 Years Edition получили особую отделку. Юбилейный автомобиль вышел в пяти версиях. Производители предлагают British Racing Green IV - зеленого цвета, черный Midnight Black, серый Moonwalk Grey, серебристый Melting Silver и синий MINI Yours Lapisluxury Blue. Все модели получат крышу и отделку зеркал в двух цветах: черном или белом.

Одним из главных внешних отличий является логотип. Он нанесен на капот, боковые указатели поворота, пороги, подголовники и руль. Разработчики компании даже сделали его проекцию, которая появляется на земле в то время, когда открывается водительская дверь. Спортивный кожаный руль и сиденье, имеющие кожаную отделку цвета Dark Maroon, входят в базовую комплектацию автомобиля. Cooper 60 Years Edition оснастили светодиодными фарами и «противотуманками», белыми указателями поворота и задними фонарями, имеющими дизайн Union Jack, а также пакетами интерьерной подвески. Салон обновился бортовым компьютером, кондиционером и датчиком дождя. На данный момент не известно ,попадут ли юбилейные автомобили на потребительский рынок России.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:00

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