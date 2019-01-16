MINI выпустила специальные автомобили Cooper 60 Years Edition к своему юбилею





Сотрудники MINI решили выпустить юбилейные спецверсии хэтчбеков, которые имеют трех и пяти дверные кузова. Cooper 60 Years Edition получили особую отделку. Юбилейный автомобиль вышел в пяти версиях. Производители предлагают British Racing Green IV - зеленого цвета, черный Midnight Black, серый Moonwalk Grey, серебристый Melting Silver и синий MINI Yours Lapisluxury Blue. Все модели получат крышу и отделку зеркал в двух цветах: черном или белом.Одним из главных внешних отличий является логотип. Он нанесен на капот, боковые указатели поворота, пороги, подголовники и руль. Разработчики компании даже сделали его проекцию, которая появляется на земле в то время, когда открывается водительская дверь. Спортивный кожаный руль и сиденье, имеющие кожаную отделку цвета Dark Maroon, входят в базовую комплектацию автомобиля. Cooper 60 Years Edition оснастили светодиодными фарами и «противотуманками», белыми указателями поворота и задними фонарями, имеющими дизайн Union Jack, а также пакетами интерьерной подвески. Салон обновился бортовым компьютером, кондиционером и датчиком дождя. На данный момент не известно ,попадут ли юбилейные автомобили на потребительский рынок России.