Sirin Labs Кенеса Ракишева открыла первый магазин по продаже блокчейн-смартфонов





Работать смартфон Finney должен в качестве блокчейн-академии для многочисленного криптосообщества, а также тех, кому интересно узнать больше о технологии блокчейн. Приобрести устройство можно в районе Мэйфэр. Возглавляющий совет директоров Sirin Labs Кенес Ракишев пояснил, что Лондон был выбран в качества точки продаж из-за стремительного развития и многогранности. По итогам 2018, столице Британии удалось привлечь более значительные объемы инвестиций, чем другим европейским центрам, а именно около 1,8 млрд фунтов стерлингов.Кенес Ракишев называет Лондон наиболее подходящим местом для старта продаж дебютного блокчейн-смартфона. Finney примечателен тем, что предоставляет пользователям возможность хранения и использования криптовалюты в максимально безопасных условиях. Дебютировало устройство в конце осени 2018 года во время мероприятия в Барселоне.