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Sirin Labs Кенеса Ракишева открыла первый магазин по продаже блокчейн-смартфонов

В Лондоне заработал магазин, где осуществляются продажи первого в мире блокчейн-смартфона Finney. Точка продаж запущена швейцарско-израильской фирмой Sirin Labs, о чем рассказал ее представитель Кенес Ракишев, пишет ixbt.com

Работать смартфон Finney должен в качестве блокчейн-академии для многочисленного криптосообщества, а также тех, кому интересно узнать больше о технологии блокчейн. Приобрести устройство можно в районе Мэйфэр. Возглавляющий совет директоров Sirin Labs Кенес Ракишев пояснил, что Лондон был выбран в качества точки продаж из-за стремительного развития и многогранности. По итогам 2018, столице Британии удалось привлечь более значительные объемы инвестиций, чем другим европейским центрам, а именно около 1,8 млрд фунтов стерлингов.
Sirin Labs Кенеса Ракишева открыла первый магазин по продаже блокчейн-смартфонов

Кенес Ракишев называет Лондон наиболее подходящим местом для старта продаж дебютного блокчейн-смартфона. Finney примечателен тем, что предоставляет пользователям возможность хранения и использования криптовалюты в максимально безопасных условиях. Дебютировало устройство в конце осени 2018 года во время мероприятия в Барселоне.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 17:43

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