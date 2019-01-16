АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В японском робот-отеле Hen-na Hotel уволены более половины сотрудников-роботов
EUR 76.95 USD 67.08
Курс валют на 16.01.2019

Сын режиссёра "Охотников за привидениями" снимет продолжение этого культовой фильма

Сын режиссёра "Охотников за привидениями" Айвана Райтмана снимет продолжение культовой серии фильмов 80-х годов. Картина обещает быть не перезапуском, а идейным продолжением оригинала.
Сын режиссёра "Охотников за привидениями" снимет продолжение этого культовой фильма

Компания Sony сообщила, что Джейсон Райтман начал работу над "Охотниками за привидениями", получившими рабочее название Rust City, то есть "Город ржавчины". Совместно с Гилом Кинаном, который трудился над фильмом "Дом-монстр", режиссёр уже написал сценарий. Автор проекта поделился, что действие картины перенесётся из 1980-х в современность, но команда решила сохранить все отсылки и прошлые события серии.

Напомним, что два полнометражных фильма Ghostbusters получили 20 и 25 лет назад. Съёмочный процесс Райтман развернёт уже в ближайшие месяцы, а выход запланировал на лето будущего года.

Неизвестно, собирается ли режиссёр приглашать в проект Билла Мюррея и других звёзд прошлых лент, однако на кастинг зовут актёров детского возраста: двух девочек и столько же мальчиков. Предположительно, авторы вновь затронут тему "передачи эстафеты" между старым и новым поколениями охотников.

"Это новая глава оригинальной серии, а не перезапуск. То, что случилось в 80-х, пусть останется в 80-х", - считает Райтман.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Продажи Lada в Европе упали
Певица Жасмин призналась, что запрещает
MINI выпустила специальные автомобили
Археологи представили новую теорию
После эксперимента на «Чанъэ-4» все
В России можно будет обменять любые
В Санкт-Петербурге для борьбы с ДТП над
Солистка группы «Краски» Ольга Гусева
Сергей Лазарев может представить Россию
Motorola возродит RAZR в виде складного
McLaren рассекретил спорткар 600LT
Учёные «водные» луны Солнечной системы
РЕН ТВ запускает собственный НИИ о
В Meizu подтвердили скорый выпуск
Настя Рыбка рассказала о своих планах
Роза Сябитова в свадебном платье
Учёные из США раскрыли причину
Tesla выпустила Wall Connector NEMA
Создатель "Криминального чтива" Квентин
Россиянин не смог нагреть воду в
Сын режиссёра "Охотников за
Королева красоты из Волгограда
Мария Шукшина рассказала, что её дочери
Шрифт Calibri помог выявить поддельные
CERN опубликовал доклад о
Google превратил детские сады в Москве
Ведущая программы "Орёл и решка" Настя
В Хакасии уволили чиновницу,
Asus расширил геймерскую линейку
Алла Пугачёва пришла на богослужение в
Просмотреть все новости