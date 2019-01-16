Сын режиссёра "Охотников за привидениями" снимет продолжение этого культовой фильма

"Это новая глава оригинальной серии, а не перезапуск. То, что случилось в 80-х, пусть останется в 80-х", - считает Райтман.





Компания Sony сообщила, что Джейсон Райтман начал работу над "Охотниками за привидениями", получившими рабочее название Rust City, то есть "Город ржавчины". Совместно с Гилом Кинаном, который трудился над фильмом "Дом-монстр", режиссёр уже написал сценарий. Автор проекта поделился, что действие картины перенесётся из 1980-х в современность, но команда решила сохранить все отсылки и прошлые события серии.Напомним, что два полнометражных фильма Ghostbusters получили 20 и 25 лет назад. Съёмочный процесс Райтман развернёт уже в ближайшие месяцы, а выход запланировал на лето будущего года.Неизвестно, собирается ли режиссёр приглашать в проект Билла Мюррея и других звёзд прошлых лент, однако на кастинг зовут актёров детского возраста: двух девочек и столько же мальчиков. Предположительно, авторы вновь затронут тему "передачи эстафеты" между старым и новым поколениями охотников.