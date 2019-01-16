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Шрифт Calibri помог выявить поддельные документы

Шрифт Calibri помог в выявлении поддельных документов. Бизнесмена из Канады обвинили в подделке документации о собственности.

Шрифт Calibri помог выявить поддельные документы


Канадец при их помощи пытался доказать, что имеющаяся недвижимость, которую пытались отсудить для выплаты долгов обанкротившейся фирмы, принадлежит его детям, а также супруге. Подделку выявили за счёт того, что подсудимым в документах, датированных серединой девяностых годов, использовались шрифты, появившиеся в начале двухтысячных годов. Речь ведётся о шрифтах Calibri, а также Cambria, разработанных в 2004 году. Документация, используемая канадским бизнесменом в суде, была датирована 1995 годом. Применение более новых шрифтов означало, что документы являются подделкой.

Подсудимый должен будет заплатить $6 500 000 кредиторам. При помощи поддельных документов, канадец хотел доказать, что имущество для покрытия долга обанкротившейся фирмы, ему не принадлежит.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:38

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