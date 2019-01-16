Шрифт Calibri помог выявить поддельные документы
Шрифт Calibri помог в выявлении поддельных документов. Бизнесмена из Канады обвинили в подделке документации о собственности.
Канадец при их помощи пытался доказать, что имеющаяся недвижимость, которую пытались отсудить для выплаты долгов обанкротившейся фирмы, принадлежит его детям, а также супруге. Подделку выявили за счёт того, что подсудимым в документах, датированных серединой девяностых годов, использовались шрифты, появившиеся в начале двухтысячных годов. Речь ведётся о шрифтах Calibri, а также Cambria, разработанных в 2004 году. Документация, используемая канадским бизнесменом в суде, была датирована 1995 годом. Применение более новых шрифтов означало, что документы являются подделкой.
Подсудимый должен будет заплатить $6 500 000 кредиторам. При помощи поддельных документов, канадец хотел доказать, что имущество для покрытия долга обанкротившейся фирмы, ему не принадлежит.
Канадец при их помощи пытался доказать, что имеющаяся недвижимость, которую пытались отсудить для выплаты долгов обанкротившейся фирмы, принадлежит его детям, а также супруге. Подделку выявили за счёт того, что подсудимым в документах, датированных серединой девяностых годов, использовались шрифты, появившиеся в начале двухтысячных годов. Речь ведётся о шрифтах Calibri, а также Cambria, разработанных в 2004 году. Документация, используемая канадским бизнесменом в суде, была датирована 1995 годом. Применение более новых шрифтов означало, что документы являются подделкой.
Подсудимый должен будет заплатить $6 500 000 кредиторам. При помощи поддельных документов, канадец хотел доказать, что имущество для покрытия долга обанкротившейся фирмы, ему не принадлежит.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:38