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В Москве задержали российского «водочного короля»

В Москве был задержан известный «водочный король» Игорь Савельев. Гендиректора «Алкогольной сибирской группы» подозревают в мошенничестве, которое не имеет какого отношения к компании.
В Москве задержали российского «водочного короля»

В отношении Игоря Савельева правоохранителями уже заведено уголовное дело. Его задержали во вторник, 15 января, в одном из столичных офисов. Отмечается, что правонарушения связаны с личной деятельностью бизнесмена. Сама же вышеназванная компания продолжает осуществлять работу в прежнем режиме.

Производитель считается одним из самых крупных в РФ по изготовлению водки. С конвейеров предприятий сходит продукция под марками «Белая березка», «Пять озер», «Хаски» и другая.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:43

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