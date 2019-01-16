В Москве задержали российского «водочного короля»





В отношении Игоря Савельева правоохранителями уже заведено уголовное дело. Его задержали во вторник, 15 января, в одном из столичных офисов. Отмечается, что правонарушения связаны с личной деятельностью бизнесмена. Сама же вышеназванная компания продолжает осуществлять работу в прежнем режиме.Производитель считается одним из самых крупных в РФ по изготовлению водки. С конвейеров предприятий сходит продукция под марками «Белая березка», «Пять озер», «Хаски» и другая.