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Ведущая программы "Орёл и решка" Настя Короткая рассказала о поцелуях с Владимиром Зеленским

Украинская актриса и ведущая программы о путешествиях "Орёл и решка" Настя Короткая в одном из интервью рассказала о поцелуях с шоуменом и кандидатом на пост президента Украины Владимиром Зеленским. По словам знаменитости, это было на съёмках фильма, и она думала только о том, чтобы получился красивый кадр.

Ведущая программы "Орёл и решка" Настя Короткая рассказала о поцелуях с Владимиром Зеленским

Настя Короткая сыграла одну из главных ролей в комедийной мелодраме «Я, ты, он, она», недавно вышедшей на экраны. Режиссёром и по совместительству главным героем киноленты стал известный украинский комик Владимир Зеленский.

По сценарию, Короткая и Зеленский играли роли супругов, проживших много лет в браке и испытывающих кризис в отношениях. В некоторых сценах звёздам приходилось изображать сцены страсти и поцелуев.

Ведущая программы "Орёл и решка" Настя Короткая рассказала о поцелуях с Владимиром Зеленским

В недавнем интервью, которое дала телеведущая, именно поцелуи с Зеленским, выдвигающим свою кандидатуру на президентский пост в Украине, заинтересовали журналистов. По словам Короткой, ничего личного в этих сценах не было, всё происходило на съёмочной площадке, и нужно было думать о качестве кадра, а не о своих ощущениях. Поэтому, насколько хорош Зеленский в поцелуях, она ответить не смогла.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:20

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