Ведущая программы "Орёл и решка" Настя Короткая рассказала о поцелуях с Владимиром Зеленским





Настя Короткая сыграла одну из главных ролей в комедийной мелодраме «Я, ты, он, она», недавно вышедшей на экраны. Режиссёром и по совместительству главным героем киноленты стал известный украинский комик Владимир Зеленский.По сценарию, Короткая и Зеленский играли роли супругов, проживших много лет в браке и испытывающих кризис в отношениях. В некоторых сценах звёздам приходилось изображать сцены страсти и поцелуев.В недавнем интервью, которое дала телеведущая, именно поцелуи с Зеленским, выдвигающим свою кандидатуру на президентский пост в Украине, заинтересовали журналистов. По словам Короткой, ничего личного в этих сценах не было, всё происходило на съёмочной площадке, и нужно было думать о качестве кадра, а не о своих ощущениях. Поэтому, насколько хорош Зеленский в поцелуях, она ответить не смогла.