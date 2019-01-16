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Андрей Малахов и его программа впервые не вошли в Топ-100 самых просматриваемых телеэфиров года

Аналитики компании Medisscope составили Топ-100 самых просматриваемых телевизионных передач прошлого года. Примечательно, что в рейтинге не оказалось ведущего Андрея Малахова и его шоу.
Андрей Малахов и его программа впервые не вошли в Топ-100 самых просматриваемых телеэфиров года

Самые большие просмотры в 2018 году приходились на спортивные трансляции. На первых четырех местах оказались футбольные матчи с участием России на мундиале. Пятую позицию заняло новогоднее обращение президента, которое зрители предпочли смотреть на Первом канале. Популярными, как и каждый год, были всеми любимые фильмы «Ирония судьбы», «Любовь и голуби», «Джентльмены удачи».

Более половины программ, которые вошли в сотню лучших, транслировались на Первом канале. Россия-1, в свою очередь, заняла второе место с показателем 38 эфиров. Ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» не попал в данный перечень, но в нем оказалась программа «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:35

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