Андрей Малахов и его программа впервые не вошли в Топ-100 самых просматриваемых телеэфиров года





Самые большие просмотры в 2018 году приходились на спортивные трансляции. На первых четырех местах оказались футбольные матчи с участием России на мундиале. Пятую позицию заняло новогоднее обращение президента, которое зрители предпочли смотреть на Первом канале. Популярными, как и каждый год, были всеми любимые фильмы «Ирония судьбы», «Любовь и голуби», «Джентльмены удачи».Более половины программ, которые вошли в сотню лучших, транслировались на Первом канале. Россия-1, в свою очередь, заняла второе место с показателем 38 эфиров. Ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» не попал в данный перечень, но в нем оказалась программа «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым.