АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В японском робот-отеле Hen-na Hotel уволены более половины сотрудников-роботов
EUR 76.95 USD 67.08
Курс валют на 16.01.2019

Asus расширил геймерскую линейку корпусом ROG Strix Helios

Тайваньская компания Asus презентовала габаритный корпус ROG Strix Helios, который пополнил геймерскую линейку игровых компьютеров. Стоимость и дополнительная информация пока неизвестна.
Asus расширил геймерскую линейку корпусом ROG Strix Helios

Новинка представляет собой модель категории Mid Tower, которая дает возможность своему владельцу устанавливать системные платы различных форматов, начиная от Mini ITX и заканчивая E-ATX. Вес корпуса составляет около 18 килограмм, а его габариты 250 на 565 на 591 миллиметров. Боковая стенка черного корпуса изготовлена из закаленного стекла. Будущий владелец сможет самостоятельно настроить приемлемую для себя подсветку, которая совмещена с технологией синхронизации Aura Sync RGB.

Также на передней панели ROG Strix Helios разместились USB и USB-C порты, а также гнезда для микрофона и наушников. Новинку еще оснастили вентиляторами: три на фронтальной части и один на тыльной стороне, его диаметр составляет 14 сантиметров. Доступно расширение охладительной системы за счет еще двух вентиляторов такого же размера или трех кулеров диаметром 12 сантиметров. На данный момент информация о цене новинки и ее подробных изображениях недоступны.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Королева красоты из Волгограда
Мария Шукшина рассказала, что её дочери
Шрифт Calibri помог выявить поддельные
CERN опубликовал доклад о
Google превратил детские сады в Москве
Ведущая программы "Орёл и решка" Настя
В Хакасии уволили чиновницу,
Asus расширил геймерскую линейку
Алла Пугачёва пришла на богослужение в
Время отклика игрового монитора Aorus
Певец Александр Добрынин выгнал из дома
Дизайн обновленного Renault Clio
Актёр Хью Джекман мечтает попасть в
Наказывать законом: Милонов сравнил
Дмитрий Тарасов задолжал по алиментам 7
Анна Калашникова рассказала, как
Николай Басков порадовался за
Дональд Трамп посчитал все стены в мире
В Сети появились данные о смартфоне
Мария Порошина призналась, что
Вечная мерзлота на севере Сибири
Sirin Labs Кенеса Ракишева открыла
В Москве задержали российского
Sony официально представила фотоаппарат
Андрей Малахов и его программа впервые
Украина вошла в рейтинг стран с
Вашингтон обеспокоен быстрым ростом
В Китае врачи извлекли около 2000
Опубликовано фото российского БПЛА
Насадка на "умную" колонку защитит
Просмотреть все новости