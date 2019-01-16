Asus расширил геймерскую линейку корпусом ROG Strix Helios





Новинка представляет собой модель категории Mid Tower, которая дает возможность своему владельцу устанавливать системные платы различных форматов, начиная от Mini ITX и заканчивая E-ATX. Вес корпуса составляет около 18 килограмм, а его габариты 250 на 565 на 591 миллиметров. Боковая стенка черного корпуса изготовлена из закаленного стекла. Будущий владелец сможет самостоятельно настроить приемлемую для себя подсветку, которая совмещена с технологией синхронизации Aura Sync RGB.Также на передней панели ROG Strix Helios разместились USB и USB-C порты, а также гнезда для микрофона и наушников. Новинку еще оснастили вентиляторами: три на фронтальной части и один на тыльной стороне, его диаметр составляет 14 сантиметров. Доступно расширение охладительной системы за счет еще двух вентиляторов такого же размера или трех кулеров диаметром 12 сантиметров. На данный момент информация о цене новинки и ее подробных изображениях недоступны.