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Украина вошла в рейтинг стран с наибольшим приростом миллионеров к 2023 году

Украина попала в рейтинг стран с наибольшим ожидаемым приростом миллионеров к 2023 году. Кроме того, консалтинговая компания Wealth-X выяснила, что в 2018 году в мире числилось более 22 миллионов человек с личными активами от 1 до 30 миллионов американских долларов.

Украина вошла в рейтинг стран с наибольшим приростом миллионеров к 2023 году


Как стало известно, на территории Украины к 2023 году ожидается прирост миллионеров, чьи активы составляют от 1 до 30 миллионов долларов. Об этом свидетельствует отчёт консалтинговой компании Wealth-X. С показателями в 9,2% страна заняла лишь 10 место в списке лидеров. На 9 позиции расположились Филиппины — 9,4%, на восьмой Индия — 9,7%, 7 и 6 места заняли Кения и Китай, показав одинаковый ожидаемый прирост миллионеров в 9,8% от общей численности населения.

Тройкой лидеров стали Нигерия, где миллионеров станет больше сразу на 16,3%, Египет — 12,5% и Бангладеш — 11,4%. Данные за 2018 год свидетельствуют о том, что 22 млн. человек, в распоряжении которых имеется от 1 до 30 миллионов долларов, в общей сумме владеют состоянием около 60 трлн. долларов.



 
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Экономика
Добавил: Oksana Сегодня, 17:33

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