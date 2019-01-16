Вашингтон обеспокоен быстрым ростом военного могущества Китая





В планах у КНР обзавестись гиперзвуковым оружием и разместить в космосе систему раннего оповещения. Наряду с этим происходит модернизация уже имеющейся наземной техники.Как заявили американские эксперты, в распоряжении Китая имеются не менее 280 боеголовок. Вероятно, этот показатель увеличится в ближайшее десятилетие. Вашингтон, в свою очередь, в доктрине, утвержденной в феврале прошлого года, сделал упор на модернизацию ядерной триады. В документе также прописывалась необходимость создания сверхмалых ядерных разрядов и гиперзвуковых ракет.