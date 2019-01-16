Вашингтон обеспокоен быстрым ростом военного могущества Китая
В Вашингтоне начали беспокоиться по поводу того, что в Китае ведется разработка тяжелого бомбардировщика. Ожидается, что он будет способен снести атомное оружие, а в целом ядерные стратегические силы страны станут сравнимы с американскими и российскими.
В планах у КНР обзавестись гиперзвуковым оружием и разместить в космосе систему раннего оповещения. Наряду с этим происходит модернизация уже имеющейся наземной техники.
Как заявили американские эксперты, в распоряжении Китая имеются не менее 280 боеголовок. Вероятно, этот показатель увеличится в ближайшее десятилетие. Вашингтон, в свою очередь, в доктрине, утвержденной в феврале прошлого года, сделал упор на модернизацию ядерной триады. В документе также прописывалась необходимость создания сверхмалых ядерных разрядов и гиперзвуковых ракет.
В планах у КНР обзавестись гиперзвуковым оружием и разместить в космосе систему раннего оповещения. Наряду с этим происходит модернизация уже имеющейся наземной техники.
Как заявили американские эксперты, в распоряжении Китая имеются не менее 280 боеголовок. Вероятно, этот показатель увеличится в ближайшее десятилетие. Вашингтон, в свою очередь, в доктрине, утвержденной в феврале прошлого года, сделал упор на модернизацию ядерной триады. В документе также прописывалась необходимость создания сверхмалых ядерных разрядов и гиперзвуковых ракет.
Политика / Главные новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:19