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Вашингтон обеспокоен быстрым ростом военного могущества Китая

В Вашингтоне начали беспокоиться по поводу того, что в Китае ведется разработка тяжелого бомбардировщика. Ожидается, что он будет способен снести атомное оружие, а в целом ядерные стратегические силы страны станут сравнимы с американскими и российскими.
Вашингтон обеспокоен быстрым ростом военного могущества Китая

В планах у КНР обзавестись гиперзвуковым оружием и разместить в космосе систему раннего оповещения. Наряду с этим происходит модернизация уже имеющейся наземной техники.

Как заявили американские эксперты, в распоряжении Китая имеются не менее 280 боеголовок. Вероятно, этот показатель увеличится в ближайшее десятилетие. Вашингтон, в свою очередь, в доктрине, утвержденной в феврале прошлого года, сделал упор на модернизацию ядерной триады. В документе также прописывалась необходимость создания сверхмалых ядерных разрядов и гиперзвуковых ракет.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:19

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