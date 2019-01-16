Дизайн обновленного Renault Clio показали на масштабной модели





Автомобиль Renault Clio – представитель четвертого поколения. Фотошпионы уже публиковали его снимки в камуфляже сделанные в процессе испытаний. Модель, которая открыла особенности хэтчбека, была выпущена компанией Ixo Models. Имея масштаб 1:43, она уже попала на некоторые платформы онлайн-магазинов. Описание модели дает понять, что она изображает не базовый автомобиль, а версию на порядок дороже - Clio RS-Line, которая создана в спортивном духе.По снимку представленного транспортного средства заметно, что его передняя часть схожа с моделью Megane, которая была выпущена ранее. Прототип показывает, что разработчики снабдили Clio C-образными фарами и капотом, который получил рельефные продольные ребра. Официальная презентация обновленного автомобиля Clio от компании Renault ожидается в первой половине 2019 года.