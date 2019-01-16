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Анна Калашникова рассказала, как провела новогодние праздники в Таиланде

Анна Калашникова в своем аккаунте Instagram рассказала фанатам, как провела новогодние праздники в Таиланде. На отдыхе знаменитая модель успела посетить несколько соседних островов и покататься верхом на слонах.

Анна Калашникова рассказала, как провела новогодние праздники в Таиланде


Прошедший год для Анны Калашниковой был непростым. Модель из-за работы уделяла мало времени своему сыну. Перед Новым годом звезда решила отправить Данила в санаторий с дедушкой и бабушкой, так как у нее был очень плотный график. Однако там мальчик заболел ротавирусной инфекцией, и модель, покинув съемки, отправилась к своему ребенку. Когда Данилу стало лучше, она улетела в отпуск в Таиланд, а сына отправила домой.

Анна Калашникова встретила Новый год в экзотической стране. Во время каникул модель побывала на знаменитых островах Бонда и Пхи-Пхи, а также посетила крокодиловую фабрику и парк птиц. Знаменитость рассказала, что ее впечатлил храм Ван Чалонг, статуя Большого Будды, а также здание храма Чеди Пхра Махатхат. Невзирая на дождливую погоду, Анна побывала на пляже, а также в нескольких местных ресторанах.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:30

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